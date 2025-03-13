2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası Konya'da başlayacak

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası cuma günü Konya'da başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası Konya'da başlayacak
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13 Mart 2025 13:49
Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) takviminde yer alan 2025 Pist Bisikleti Uluslar Kupası, 14-16 Mart tarihlerinde Konya'da yapılacak.

Konya Velodromu'nda düzenlenecek yarışlara 44 ülkeden 350'yi aşkın sporcu mücadele edecek.

Organizasyona katılan sporcular, kadınlar ve erkekler kategorilerinde eleme yarışı, sprint, omnium, keirin, madison, takım takip ve takım sprint olmak üzere 7 disiplinde pedal çevirecek.

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