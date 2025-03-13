2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası Konya'da başlayacak

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) takviminde yer alan 2025 Pist Bisikleti Uluslar Kupası, 14-16 Mart tarihlerinde Konya'da yapılacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Konya Velodromu'nda düzenlenecek yarışlara 44 ülkeden 350'yi aşkın sporcu mücadele edecek.
Organizasyona katılan sporcular, kadınlar ve erkekler kategorilerinde eleme yarışı, sprint, omnium, keirin, madison, takım takip ve takım sprint olmak üzere 7 disiplinde pedal çevirecek.
Konya Velodromu'nda düzenlenecek yarışlara 44 ülkeden 350'yi aşkın sporcu mücadele edecek.
Organizasyona katılan sporcular, kadınlar ve erkekler kategorilerinde eleme yarışı, sprint, omnium, keirin, madison, takım takip ve takım sprint olmak üzere 7 disiplinde pedal çevirecek.