2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı, Antalya'da sona erdi.
Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde, klasik ve makaralı yay kategorilerinde düzenlenen organizasyona 27 ülkeden 196 sporcu katıldı.
Müsabakaların son gününde klasik ve makaralı yay erkek ve kadınlarda final atışları yapıldı.
Final atışları sonucunda milli okçulardan Mete Gazoz klasik yay erkeklerde, Hazal Burun ise makaralı yay kadınlarda altın madalya elde etti.
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine, turnuvada en çok madalya alan ülke olmayı başardıklarını söyledi.
Kendi evlerinde 2025 yılının ilk Avrupa Grand Prix'sinde bunu başarmanın önemli olduğunu ifade eden Ergin, sporcularının performansından memnun olduğunu kaydetti.
Organizasyonun son gününde dereceye giren sporcular şöyle:
- Klasik yay
Erkekler:
1- Mete Gazoz (Türkiye)
2- Arsalan Baldanov (Bağımsız sporcu)
3- Mathias Kramer (Almanya)
Kadınlar:
1- Madalina Amaistroaie (Romanya)
2- Elif Gökkır (Türkiye)
3- Alexandra Mirca (Moldova)
- Makaralı yay
Erkekler:
1- Lorenzo Gubbini (İtalya)
2- Emircan Haney (Türkiye)
3- Michea Godano (İtalya)
Kadınlar:
1- Hazal Burun (Türkiye)
2- Begüm Yuva (Türkiye)
3- Nicola Andrea Moccia (İtalya)
2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinde Türkiye 4 madalya kazandı
Antalya'da düzenlenen 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'si'nde Mete Gazoz ve Hazal Burun altın madalya kazanarak Türkiye'yi zirveye taşıdı.
2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı, Antalya'da sona erdi.
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