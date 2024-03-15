2024 yılında Galatasaray'dan iyisi yok

Galatasaray, 2024 yılında Süper Lig'de 34 puan toplayarak yılın şu ana kadar en iyi takımı oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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2024 yılında Galatasaray'dan iyisi yok
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15 Mart 2024 10:27
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, 2024 yılındaki başarılı performansıyla parmak ısırtıyor.

Galatasaray, Türkiye liglerinde bu yıl içinde şu ana kadar en çok puan toplayan takımlar listesinde 34 puanla zirvede yer aldı.

Sarı-Kırmızılılar'ı ezeli rakibi Fenerbahçe 32 puanla takip etti. Üçüncü sırada Başakşehir (23) yer alırken, 4. sırada ise 23 puanlı Göztepe bulunuyor. Listede Trabzonspor 19 puanla 9, Beşiktaş ise 17 puanla 10. sırada.



 
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