2022 Hall of Fame'e girenler belli oldu!

2022 Hall of Fame sınıfına girecek efsane basketbolcular belli oldu.



WNBA efsanesi Swin Cash, NBA efsaneleri Manu Ginobili ve Tim Hardaway, eski başantrenör George Karl ve West Virginia başantrenörü Bob Huggins, Naismith Memorial Hall of Fame'e girecekler.



Şu an New Orleans Pelicans'ta yönetici olan Swin Cash, 3 kez WNBA şampiyonu oldu, 4 kez WNBA All-Stara seçildi ve ABD ile 2 kez Olimpiyat şampiyonu oldu.



Manu Ginobili, San Antonio Spurs'te geçen 16 sezonluk kariyeri boyunca 4 kez şampiyon, 2 kez All-Star ve 1 kez NBA Yılın Altıncı Adamı ödüllerini kazandı.



Tim Hardaway, 5 NBA takımında oynadı ve 5 kez NBA All-Star seçildi.