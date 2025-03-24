20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Romanya'ya konuk

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Lig'de 25 Mart Salı günü Romanya'ya konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Romanya'ya konuk
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24 Mart 2025 14:56

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Lig'in son haftasında 25 Mart Salı günü deplasmanda Romanya ile karşılaşacak.

Romanya'nın Targovişte kentindeki Eugen Popescu Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 18.30'da başlayacak.

Ligde oynadığı 6 müsabakada 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan ay-yıldızlı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor.

Bir galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgisi olan Romanya ise 4 puanla 8 takımlı ligde 6. sırada bulunuyor.

Teknik direktörlüğünü Erdal Güneş'in yaptığı 20 yaş altı milli takımı, son maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu.

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