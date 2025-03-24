20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Romanya'ya konuk

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Lig'in son haftasında 25 Mart Salı günü deplasmanda Romanya ile karşılaşacak.



Romanya'nın Targovişte kentindeki Eugen Popescu Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 18.30'da başlayacak.



Ligde oynadığı 6 müsabakada 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan ay-yıldızlı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor.



Bir galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgisi olan Romanya ise 4 puanla 8 takımlı ligde 6. sırada bulunuyor.



Teknik direktörlüğünü Erdal Güneş'in yaptığı 20 yaş altı milli takımı, son maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu.



