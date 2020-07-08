2. Lig ve 3. Lig için karar verildi! Bir üst lig ve Play-Off!

TFF, 2. Lig ve 3. Lig kulüpleri için kararını verdi.
2. Lig'de lider durumda olan Samsunspor ve Bandırmaspor 1. Lig'e yükseldi.
3. Lig liderleri Serik Belediyespor, Kocaelispor ve Karacabey Belediyespor da 2. Lig'e yükseldi.
2-3-4-5 PLAY-OFF'A
2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Manisa Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon, Sancaktepe, İnegölspor, Kırmızı Grup'ta yer alan Ankara Demirspor, Kastamonupor, Tuzlaspor ve Sakaryaspor, Play-Off oynayacak.
3. Lig 1 Grup'ta 24 Erzincanspor, 68 Aksaray Belediye Spor, 1928 Bucaspor, Artvin Hopaspor, 2. Grup'ta yer alan Belediye Derincespor, Turgutluspor, Erokspor, Karşıyaka, 3. Grup'tan Somaspor, Pazarspor, Nevşehir Belediyespor ve Muğlaspor da Play-Off'ta yer alacak.
Tek maç eleminasyon sistemine göre Antalya'da 20-28 Temmuz tarihleri arasında oynanacak gece maçları sonucunda, TFF 1. Lig'e yükselecek 1 takım ve TFF 2. Lig'e yükselecek 3 takım belirlenecektir. Play-off eşleşmeleri lig ikincisi ile lig beşincisi, lig üçüncüsü ile de lig dördüncüsü olacak şekilde gerçekleşecektir.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta Tokatspor A.Ş. ve Manisaspor takımları matematiksel olarak küme düşmüşlerdir.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e 11 grubun lideri terfi edecektir.
2. LİG VE 3. LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...
2. Lig'de lider durumda olan Samsunspor ve Bandırmaspor 1. Lig'e yükseldi.
3. Lig liderleri Serik Belediyespor, Kocaelispor ve Karacabey Belediyespor da 2. Lig'e yükseldi.
2-3-4-5 PLAY-OFF'A
2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Manisa Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon, Sancaktepe, İnegölspor, Kırmızı Grup'ta yer alan Ankara Demirspor, Kastamonupor, Tuzlaspor ve Sakaryaspor, Play-Off oynayacak.
3. Lig 1 Grup'ta 24 Erzincanspor, 68 Aksaray Belediye Spor, 1928 Bucaspor, Artvin Hopaspor, 2. Grup'ta yer alan Belediye Derincespor, Turgutluspor, Erokspor, Karşıyaka, 3. Grup'tan Somaspor, Pazarspor, Nevşehir Belediyespor ve Muğlaspor da Play-Off'ta yer alacak.
Tek maç eleminasyon sistemine göre Antalya'da 20-28 Temmuz tarihleri arasında oynanacak gece maçları sonucunda, TFF 1. Lig'e yükselecek 1 takım ve TFF 2. Lig'e yükselecek 3 takım belirlenecektir. Play-off eşleşmeleri lig ikincisi ile lig beşincisi, lig üçüncüsü ile de lig dördüncüsü olacak şekilde gerçekleşecektir.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta Tokatspor A.Ş. ve Manisaspor takımları matematiksel olarak küme düşmüşlerdir.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e 11 grubun lideri terfi edecektir.
2. LİG VE 3. LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...