2. Lig ve 3. Lig için karar verildi! Bir üst lig ve Play-Off!

2-3-4-5 PLAY-OFF'A

Tek maç eleminasyon sistemine göre Antalya'da 20-28 Temmuz tarihleri arasında oynanacak gece maçları sonucunda, TFF 1. Lig'e yükselecek 1 takım ve TFF 2. Lig'e yükselecek 3 takım belirlenecektir. Play-off eşleşmeleri lig ikincisi ile lig beşincisi, lig üçüncüsü ile de lig dördüncüsü olacak şekilde gerçekleşecektir.

2. LİG VE 3. LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

TFF, 2. Lig ve 3. Lig kulüpleri için kararını verdi.2. Lig'de lider durumda olanvee yükseldi.3. Lig liderleriveyükseldi.2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan, Kırmızı Grup'ta yer alan, Play-Off oynayacak.3. Lig 1 Grup'ta, 2. Grup'ta yer alan, 3. Grup'tanda Play-Off'ta yer alacak.TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta Tokatspor A.Ş. ve Manisaspor takımları matematiksel olarak küme düşmüşlerdir.Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e 11 grubun lideri terfi edecektir.