25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
25 Kasım
Ajax-Benfica
20:45
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

2. Lig Beyaz Grup'ta 13. hafta maçları oynanacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 13. hafta karşılaşmaları 26 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Haber: AA, Fotoğraf: X.com
2. Lig Beyaz Grup'ta 13. hafta maçları oynanacak
Futbolda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 13. hafta müsabakaları 26 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde Beyaz Grup'ta haftanın programı şöyle:

13.00 GMG Kastamonuspor-Altınordu (Gazi)


13.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-MKE Ankaragücü (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

13.00 Beykoz Anadoluspor-Seza Çimento Elazığspor (Maltepe Hasan Polat)

13.00 Sultan Su İnegölspor-İskenderunspor (İnegöl İlçe)

14.00 Bucaspor 1928-Adana 01 FK (Yeni Buca)

14.00 Kepezspor-Anagold 24Erzincanspor (Kepez Hasan Doğan)

15.00 Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Muğla Atatürk)

15.00 Karaman FK-Karacabey Belediyespor (Yeni Karaman)

15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor (11 Nisan)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
