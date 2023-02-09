2 kız kardeş 70 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı Gölbaşı ilçesinde, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın enkaz çalışmalarını sürdüren ekipler, Ceren (14) ve Elif (16) Beyazbal kardeşlerin enkaz altında olduğunu belirledi. Ekipler, enkaz altındaki kardeşlerin kan dolaşımının sağlanması için ayak parmaklarını hareket etmeleri tavsiyesinde bulundu.



Enkaz altındaki Elif Beyazbal'ın kendisine ulaşan kişilere, "Abi ben burada kaldım abi, beni çıkaramazsınız enkaz altındayım", demesi üzerine kurtarma ekipleri, "Yok Elif biz seni çıkartırız." diye yanıt verdi.



Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası, kız kardeşler 70 saat sonra enkaz altından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.





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