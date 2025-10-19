19 yaşında Trabzon'da parlıyor: Christ Inao Oulai

Trabzonspor'da Christ Oulai, şov yapıyor.
Genç oyuncu henüz 19 yaşında olmasına rağmen, orta sahada adeta bir maestro gibi top sürüyor, rakipleri hipnotize ediyor.
Trabzonspor'un 2-1 kazandığı Rize maçında ilk golde atağın yönünü değiştiren, Onuachu'nun golünde asist yapan Oulai, bordo- mavili formayla çıktığı 3. maçında 2. asistini kaydetti.
