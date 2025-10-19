19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
14:30
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
20:00
19 Ekim
Genoa-Parma
16:00
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
14:30
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
14:30
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
17:45
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
15:30
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
15:30
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
13:15
19 Ekim
Nantes-Lille
21:45
19 Ekim
Toulouse-Metz
18:15
19 Ekim
Rennes-Auxerre
18:15
19 Ekim
Lorient-Brest
18:15
19 Ekim
Lens-Paris FC
16:00
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
21:45
19 Ekim
Atalanta-Lazio
19:00
19 Ekim
Cagliari-Bologna
16:00
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
17:00
19 Ekim
Como-Juventus
13:30
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
22:00
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
19:30
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
17:15
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
15:00
19 Ekim
Liverpool-M. United
18:30
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
16:00
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
18:30
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
16:30
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
19:00
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
16:00
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
13:30
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
17:00
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
14:30

19 yaşında Trabzon'da parlıyor: Christ Inao Oulai

Trabzonspor'da yeni transferlerden Christ Inao Oulai'nin performansı dikkatleri üstüne çekti.

calendar 19 Ekim 2025 12:27
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
19 yaşında Trabzon'da parlıyor: Christ Inao Oulai
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trabzonspor'da Christ Oulai, şov yapıyor.

Genç oyuncu henüz 19 yaşında olmasına rağmen, orta sahada adeta bir maestro gibi top sürüyor, rakipleri hipnotize ediyor.

Trabzonspor'un 2-1 kazandığı Rize maçında ilk golde atağın yönünü değiştiren, Onuachu'nun golünde asist yapan Oulai, bordo- mavili formayla çıktığı 3. maçında 2. asistini kaydetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.