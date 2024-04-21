19 Yaş Altı Kadınlar Sutopu Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Sutopu Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 19 Yaş Altı Kadınlar Sutopu Türkiye Şampiyonası, Niğde'de sona erdi.



Bor Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonada 14 takım mücadele etti.



Şampiyonda, Galatasaray'ı finalde mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, kupanın sahibi oldu.



İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, şampiyonluk kupasını Niğde Valisi Cahit Çelik'in elinden aldı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU