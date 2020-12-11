18 yaşındaki futbolcu, intihardan vazgeçirdi

İsveç Ligi ekiplerinden Kalmar'ın oyuncusu Alex Mortensen, intihar için köprüde olan bir vatandaşın hayatını kurtardı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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18 yaşındaki futbolcu, intihardan vazgeçirdi
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11 Aralık 2020 18:19
18 yaşındaki genç oyuncu Alex Mortensen, intihar etmek isteyen bir vatandaşı vazgeçirmeyi başararak gündeme oturdu.

İsveç Ligi ekibi Kalmar'ın formasını terleten Mortensen, köprüde karşılaştığı kişinin hayatını kurtardı.

Bisikletiyle antrenman sonrası evine dönen Mortensen, köprünün kenarında bir adamın korkulukların kenarından tuttuğunu gördü.

"ONU KURTARAMAYABİLİRDİM"

Olayı anlatan futbolcu; "Biraz ilerledikten sonra geri döndüm ve adamın korkulukları tırmanmaya başladığını gördüm. Onu sakinleştirmeye çalıştım. Adamı yakalayıp bacağını kitledim. Hem sakinleştirmeye çalıştım hem de tuttum. Ardından polis geldi ve durumu çözdüler. Muhtemelen bir on dakika daha fazla idman yapmış olsam onu kurtaramayacaktım." dedi.

Mortensen, bu olayı hayatı boyunca unutmayacağını belirtti.



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