18 maçta 5 galibiyetle sınıfta kaldık

Ülke puanı sıralamasında ilk 11 dışında kalan ülkemizi bu sezon Avrupa'da temsil eden kulüpler aldıkları sonuçlarla beklentilerin oldukça uzağında kaldı.



Bu sezon başında Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray, Alanyaspor ve Sivasspor Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 18 maçta 5 galibiyet ve 13 yenilgi aldı.



Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı PAOK'a karşı oynadığı ön elemeden galibiyet çıkaramayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ön elemesindeki Rio Ave maçını da geçememişti. Galatasaray ise Neftçi ve Hajduk Split'i 2 maçta da yendikten sonra UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde Rangers'a 2-1 ile boyun eğmişti. Aytemiz Alanyaspor ise deplasmandaki Rosenborg maçında 1-0 mağlup olarak erken veda etmişti.



Bu skorlar ile ülke sıralamasında 13. sıraya kadar gerileyen Türkiye, sezonun kalanında Avrupa'da takımı kalmayınca 2022-2023 sezonunda Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynamadan takım gönderme şansını mucizelere bıraktı.



