17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Elit Tur kadrosu açıklandı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 22-28 Mart'ta Antalya'da oynayacağı UEFA Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarının aday kadrosu belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Elit Tur'da Almanya, İspanya ve Finlandiya ile karşılaşacak.



Milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:



Kaleciler: Emir Yaşar (Beşiktaş), Enes Emre Büyük (Galatasaray), Onuralp Çevikkan (Altınordu).



Savunma: Dennis Çelik (Wolfsburg), Kadir Subaşı, Eren Paşahan (Galatasaray), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Eren Özkul (Brondby If), Oğuzhan Yılmaz (Trabzonspor).



Orta saha: Samet Seymen Sargın, Emirhan Arkutcu (Fenerbahçe), Efe Akman, Berat Yılmaz (Galatasaray), Burak İngenç (Fraport TAV Antalyaspor), Veis Yıldız (Bayern Münih), Gökdeniz Gürpüz (Borussia Dortmund), Efe Korkut Martin (VfB Stuttgart), Kebir Ali Canpolat (Eintracht Frankfurt), Emre Gökay (Demir Grup Sivasspor).



Forvet: Recep Yalın Dilek (Galatasaray), Emre Gündoğdu (Paderborn 07).









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