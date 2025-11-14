14 Kasım
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Malta'yı farklı geçti!

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 2025-2026 UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ikinci maçında Malta'yı 5-0 yendi.

calendar 14 Kasım 2025 17:00
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 2025-2026 UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ikinci maçında Malta'yı 5-0 mağlup etti. 

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki FK Vozdovac Stadı'nda oynanan müsabakaya ay-yıldızlılar, Gürcistan-Azerbaycan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlerin anısına siyah kol bandıyla çıktı. Başlama vuruşundan önce şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Millilerin gollerini 22, 27 ve 69. dakikalarda Tarık Buğra Kalpaklı, 76. dakikada Emin Eren Sayar ve 81. dakikada Ali Demirbilek kaydetti.



Karşılaşmayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, tribünden takip etti.

Ay-yıldızlıların yer aldığı 7. grubun diğer maçında Sırbistan, Bosna Hersek ile saat 19.00'da karşılaşacak. Türkiye, Sırbistan'ın Bosna Hersek maçını kazanması veya berabere kalması durumunda son maçlar öncesinde adını 2. tura yazdıracak.

Milliler, 17 Kasım Pazartesi günü Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmayla eleme turu maçlarını tamamlayacak.

