17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye Britanya'yı mağlup etti!

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası İkinci Klasman'da Türkiye, Büyük Britanya'yı 33-26'da mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye Britanya'yı mağlup etti!
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05 Ağustos 2023 22:36
17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası İkinci Klasman A Grubu'nda Türkiye, ilk maçında Büyük Britanya'yı 33-26 mağlup etti.

Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmada milli takım rakibi karşısında ilk yarıyı 18-12 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlı ekip salondan 33-26'lık skorla galip ayrıldı.

Milli takım gruptaki ikinci maçında 7 Ağustos Pazartesi günü İtalya ile karşılaşacak.

 
 
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