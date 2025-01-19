16 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen 2025 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. raunt dördüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi ve finallere katılmaya hak kazandı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Salonu'nda oynanan elemelerde Türkiye, Bulgaristan ile karşılaştı.
Rakibini 25-21, 25-16 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup eden milli takım, elemeleri dörtte dört yaparak namağlup lider tamamladı ve temmuz ayında Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
16 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa'da!
16 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
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19 Ocak 2025 21:44
16 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen 2025 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. raunt dördüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi ve finallere katılmaya hak kazandı.
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