12 Dev Adam'da hedef galibiyet

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na (FIBA EuroBasket 2025) katılmak için İtalya, İzlanda ve Macaristan ile mücadele edecek. Milli takım oyuncuları, eleme grubundaki ilk maçında karşılaşacakları İtalya'yı deplasmanda yenerek gruba galibiyetle başlayacaklarına inandıklarını belirtti.



FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde B Grubu'nda 22 Şubat Perşembe TSİ 22.30'da deplasmanda İtalya ve 25 Şubat Pazar saat 16.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, basınla bir araya geldi. Medya gününde Kerem Kuthan Konan, Yiğitcan Saybir ve Erkan Yılmaz, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Zorlu bir grupta yer aldıklarını söyleyen Kerem Kuthan Konan, "2-3 gün önce toplandık, antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Zorlu bir grup ama kazanmak istiyoruz. EuroBasket'e katılmak istiyoruz umarım katılacağız. İtalya en güçlü rakibimiz gibi gözüküyor. Bizim de kadromuz hiç fena değil. İnanılmaz yetenekliyiz. İnşallah çıkıp deplasmanda o maçı kazanıp geleceğiz" diye konuştu.



"İLK DEFA A MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİĞİM İÇİN ÇOK GURURLUYUM"



A Milli Takım'a ilk kez seçildiğinin hatırlatılması üzerine ise 19 yaşındaki oyuncu, "İlk defa A Milli takıma seçildim. Gururluyum. Umarım bunun devamını getiririm. Bu sezon benim adıma güzel gidiyor. İnşallah böyle devam eder ve milli takım formamızı gururla taşırım" ifadelerini kullandı.



Beşiktaş Emlakjet ile bu sezon yakaladığı çıkışı devam ettirmek istediğini söyleyen genç oyuncu, "Ben sahaya girdiğimde takımıma enerji vermeye ve savunma yapmaya öncelik veriyorum. Takıma katkı sağlamak istiyorum. Bu alanlarda öne çıkıyorum ve bu sayede daha da ileri gidebileceğime inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.



YİĞİTCAN SAYBİR: GALİBİYETLE BAŞLAYACAĞIMIZA İNANIYORUM



İtalya maçını kazanarak gruba iyi başlamak istediklerini söyleyen Yiğitcan Saybir, "Güzel ve zorlu bir gruptayız. İtalya var ve ilk maçımızı onlarla oynayacağız. Buradan güzel başarılar alacağımızı düşünüyorum. İtalya maçıyla galibiyetle başlayacağımıza inanıyorum" dedi.



FIBA ve EuroLeague takviminin aynı döneme gelmemesinin kendileri adına önemli olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Hem FIBA hem EuroLeague anlaştığı için durumlar değişti. Bütün oyuncular gelebiliyor. Oyun kalitesi de artacak. Zorlu bir deplasman bizi bekliyor, buna hazırız" şeklinde konuştu.



ERKAN YILMAZ: 2'DE 2 YAPMAK İSTİYORUZ



Eleme grubunu en iyi yerde bitirerek Avrupa Basketbol Şampiyonası'na gitmek istediklerini söyleyen Erkan Yılmaz, "İtalya en büyük rakibimiz ama Avrupa Basketbol Şampiyonası'na iyi bir şekilde gitmemiz için grubu en iyi yerde bitirmemiz gerekiyor. Kısa bir hazırlık sürecimiz var. Hepimiz altyapıda beraber oynayıp, birbirimizi tanıdığımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. 2'de 2 yapmak istiyoruz" diye konuştu.



"BENCE BUNUN DAHA İYİ BİR YOLU BULUNABİLİR"



Uzun bir sürenin ardından FIBA ile EuroLeague maçlarının aynı döneme denk gelmemesiyle ilgili gelen bir soruya ise Erkan Yılmaz şöyle cevap verdi:



"EuroLeague'de sıkışık bir fikstür var. Biz pazar günü kupa finali oynadıktan sonra pazartesi günü direkt buraya geldik. Perşembe günü bir maça çıkacağız. Her türlü fikstür sıkışıyor. Bence bunun daha iyi bir yolu bulunabilir ve bulunacağına da inanıyorum. Ay-yıldızlı forma olunca herkes buraya gelmek istiyor. Bunun çözümü bulunursa oyuncular adına bizim için her şey daha iyi olur."



"YÜZDE 100'ÜMLE HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIM"



Anadolu Efes'te yaşadığı sakatlığın ardından kısa bir süre önce parkelere dönen Yılmaz, kendisini iyi hissettiğini belirterek, "Fiziksel anlamda kendimi gayet iyi hissediyorum. Üst taraf değil, alt tarafımı da iyi bir şekilde tutmaya çalıştım. Üst tarafım da buna eşlik edince takımla antrenmanlara başladım. Doktorlar da onay verdi. Burada olunca da yüzde 100'ümle her şeyi yapmaya hazırım" dedi.





