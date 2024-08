10. Rahvan At Yarışları ve 8. Doğu Anadolu Şampiyonası, final müsabakasıyla sona erdi.



Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca rahvan at kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Ardahan-Artvin yolu üzerindeki Rahvan At Yarış Sahası'nda düzenlenen şampiyonada, 20 ilden 76 rahvan at farklı kategorilerde yarıştı.



Şampiyonada, üçlü tay kategorisinde Abdulbaki Özgün, dörtlü tay kategorisinde Şehmuz Yaprak, küçük-orta kategorilerinde Ziver Lale, deste kategorisinde Türker Ateş, büyük-orta kategorilerinde Aziz Özbek, başaltı kategorisinde Selim İleri ve baş kategorisinde Osman Palamut birinci oldu.



Yarışmalarda dereceye girenlere, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu ve kurum müdürleri ödüllerini verdi.





