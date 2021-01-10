10 Ocak Pazar günü Süper Lig'de ve Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Süper Lig'de 18. Hafta mücadelesinde Rizespor sahasında Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. İstanbul deplasmanında Beşiktaş karşısında adeta dağılan ve hiçbir varlık gösteremediği mücadelede 6 gollü ağır bir mağlubiyet alan Rizespor cephesinde moraller oldukça bozulmuş durumda. Lig sıralamaları bence kötü değil ama oyun olarak hiç ışık vermiyorlar. Eğer saha içi organizasyonlarını kalıcı olarak çözemezlerse bence alt sıralardan çıkamazlar. Denizlispor için de sıkıntılı günler devam ediyor. Ben Rize'de çok zor maç olmasını bekliyorum. Nispeten kontrollü geçecek karşılaşmada 3,5 alt tercihini öneriyorum.Süper Lig'de 18. Hafta mücadelesinde Ankaragücü sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda hem oynadığı futbol hem de aldığı sonuçlarla ciddi ivme yakalayan Ankaragücü, son maçında Gaziantep karşısında da iyi mücadele etmesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılmaktan kurtulamadı. Bunun acısını Başakşehir karşısında çıkartmak isteyeceklerdir. Okan Hoca ve öğrencileri ise geçen hafta Erzurum karşısında önemli 3 puan aldılar ve tekrar lige tutundular. Ben Ankara'da keyifli ve gollü bir maç bekliyorum. KG Var seçimi ideal tercih olur.Süper Lig'de 18. Hafta mücadelesinde Hatayspor sahasında lider Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Ligin en renkli takımlarından birisi olan ve aldığı sonuçlarla tüm futbol kamuoyunun takdirini kazanan Hatayspor, bu hafta da lider Beşiktaş karşısında puan arayacak. Kara Kartal hem çok forrmda hem de çok moralli. Hatay deplasmanı, G.Saray derbisi ve Karagümrük deplasmanı ile zorlu 3 maçlık seriye girecekler. Bence bu üçgenden lider çıkmayı başarabilirlerse şampiyonluk yolunda büyük adım atmış olacaklar. Açıkçası Hatay deplasmanının bu maçlar arasında en zor olanlarının başında geleceğini düşünüyorum. Ben Beşiktaş'ın yorgunluk etkisini de düşünerek bu maçta 10 çifte şans seçimini size önereceğim. Alternatif olarak 2-3 gol seçeneğini değerlendirebiliriz.İtalya Ligi'nde Udinese ile Napoli karşı karşıya gelecek. Udinese ligin orta sıralarında kendine yer bulma savaşı veriyor ve her maç elinden geleni sonuna kadar yapıyor. Geçen hafta Tolgay Arslan'ın golüyle Bologna deplasmanından puanla döndüler ama bu kez Napoli karşısında işleri kolay olmayacak. Çünkü Napoli geçen hafta evinde Spezia'ya kaybetti ve bu sonucu unutturmak için galibiyetten başka bir şey düşünmüyorlar. Napoli kazanabilir ama Udinese'nin de bu maçta mutlaka gol bulacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var seçeneği bizleri yanıltmayacaktır.Hollanda Ligi'nde Ajax ile PSV Eindhoven karşı karşıya gelecek. Oynadıkları 14 lig maçının ardından lider Ajax'ın 34 puanı bulunuyor. Hemen arkasındaki PSV Eindhoven'in ise 33 puanı var. Hollanda'nın iki ezeli rakibinin maçında çıkacak sonuç şampiyonluğun da kaderini etkileyebilir. Buradan galibiyetle çıkacak takım, ilerleyen haftalarda arayı da açabilir. Ajax'ın iç sahada oynayacak olması avantaj olarak değerlendirilebilirdi ama seyircisiz mücadelede iki takım da eşit. Ajax'ın iç sahadaki son 4 PSV maçını kazanması dikkat çeken bir seri ama taraftar olmadığı için bu kez kolay bir maç onları beklemiyor. PSV ise kazanarak yarışta liderlik koltuğunu almak istiyor. Kıran kırana geçecek bu maçta karşılıklı gol var seçeneği bizlere kazandıracaktır.İtalya Ligi'nde Juventus ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. 15 maç oynayan Juventus'un 30, 16 maça çıkan Sassuolo'nun 29 puanı bulunuyor. Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Sassuolo şu ana kadar iyi performans ortaya koydu. Ancak bu hafta Juventus'a konu olacaklar ve Juventus, Milan'ı yenmiş olduğu moralle sahaya çıkacak. Bu sezon Inter, Milan, Atalanta gibi iddialı takımlara karşı kaybeden Sassuolo'nun Juventus karşısında da işi çok zor diyebiliriz. Zirvede daha fazla hata yapmak istemeyen Juventus, Sassuolo'yu devirerek yoluna devam edecektir.İtalya Serie A'nın 17'nci haftasında Lazio deplasmanda Parma'nın konuğu olacak. 14 hafta sonunda 25 puan toplayan Lazio, bu puanların 14'ünü dış sahalarda elde etti. Parma ise topladığı 12 puanla düşme hattında. Son 7 maçında; 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadılar. Lazio 2 haftalık galibiyet hasretine Fiorentina karşısında son verdi. Dış sahalarda daha başarılı sonuçlar almalarına rağmen, deplasmandaki son 3 maçlarından galibiyet çıkartamadılar. Son ihafta oyun olarak biraz daha iyilerdi. Bu maçta bu hasretlerini de gidereceklerini düşünüyorum. İdeal oranıyla deplasmanda takım 1.5 üstü oynanabilir.