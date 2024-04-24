Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük ile karşılaştı.
Papara Park'ta oynanan maçı Trabzonspor 3-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Edin Visca, 41. dakikada Stefano Denswil ve 49. dakikada Taxiarchis Fountas kaydetti. Karagümrük'ün golleri 22. dakikada Ryan Mendes ve 80. dakikada Flavio Paoletti'den geldi.
Trabzonspor bu sonuçla ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etti. Mücadelenin rövanş maçı 8 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
TRABZONSPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI
Bordo mavili takımda Enis Destan'ın Ceccherini ile girdiği ikili mücadele sonrası ortam gerildi. Rakibine sert bir müdahalede bulunan genç oyuncu için VAR, Ali Şansalan'ı monitör'e davet etti. Pozisyonu VAR'da izleyen Şansalan, Enis Destan'a 45. dakikada doğrudan kırmızı kart gösterdi.
Trabzonspor'da 3. golü kaydeden Taxiarchis Fountas 57. dakikada sakatlanarak yerini Paul Onuachu'ya bıraktı.
AÇILAN PANKART DİKKAT ÇEKTİ
Trabzonspor tribünlerinden açılan, "İlahi adalette zaman aşımı yoktur. O bir gün mutlaka tecelli edecektir." pankartı dikkat çekti.
AVCI KADROYU BOZMADI
Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Mondihome Kayserispor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın 11'i ile sahaya çıktı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Mondihome Kayserispor maçını kazanan kadroya bozmadı. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen'in yanı sıra Trezeguet de maç kadrosunda yer almadı. Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Trezeguet'in sabah teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme yaptığı ve bu görüşmede oyuncunun riske edilmeme kararı çıktığı belirtildi.
MEHMET ALİ YILMAZ İÇİN SAYGI DURUŞU
Karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzonspor'un Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için saygı duruşunda bulunuldu.
Her iki takım futbolcuları da siyah bant takarken skorbordda da Mehmet Ali Yılmaz'ın Trabzonspor başkanlığı dönemindeki görsellerine yer verildi. Mehmet Ali Yılmaz için pankart asan taraftarlar, "Efsane başkan" ve "Büyük başkan" tezahüratlarında bulundu.
E-SPOR TAKIMINA PLAKET
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor'un E-spor Takımı'na plaket verdi.
Plaket törenine E-spor Takımı kaptanı Mert Altıntop, ikinci oyuncusu Arda Elbir ve E-spor Menajeri İbrahim Bahar katıldı.
Başkan Doğan, gösterdiği üstün performansı ve kazandığı başarılarından dolayı E-spor takımını kutladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
1. dakikada Emre Mor'un ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
15. dakikada Trabzonspor ilk etkili atağında golü buldu. Fountas'ın soldan uzun pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Visca, rakibinden sıyrılarak yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
21. dakikada Mendes'in uzak mesafeden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına doğru gelen topu yatarak çeldi.
22. dakikada konuk takım eşitliği sağladı. Rohden'in pasında ceza alanı içinde Mendes, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1
33. dakikada Ceccherini'nin uzak mesafeden sert ve düzgün vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.
35. dakikada Bardhi'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Sirigu yatarak topu kontrol etti.
41. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Mendy'in ceza alanı içine pasında Denswil, gelişine bir vuruşla topu kaleci Sirigu'nun solundan filelerle buluşturdu: 2-1
45. dakikada Enis Destan, topsuz alanda Ceccherini'ye yaptığı faul sonrası önce sarı kart gördü. VAR ile pozisyonu izleyen Ali Şansalan, sarı kartı iptal ederek Enis Destan'a kırmızı kart gösterdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
Papara Park'ta oynanan maçı Trabzonspor 3-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Edin Visca, 41. dakikada Stefano Denswil ve 49. dakikada Taxiarchis Fountas kaydetti. Karagümrük'ün golleri 22. dakikada Ryan Mendes ve 80. dakikada Flavio Paoletti'den geldi.
Trabzonspor bu sonuçla ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etti. Mücadelenin rövanş maçı 8 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
TRABZONSPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI
Bordo mavili takımda Enis Destan'ın Ceccherini ile girdiği ikili mücadele sonrası ortam gerildi. Rakibine sert bir müdahalede bulunan genç oyuncu için VAR, Ali Şansalan'ı monitör'e davet etti. Pozisyonu VAR'da izleyen Şansalan, Enis Destan'a 45. dakikada doğrudan kırmızı kart gösterdi.
Trabzonspor'da 3. golü kaydeden Taxiarchis Fountas 57. dakikada sakatlanarak yerini Paul Onuachu'ya bıraktı.
AÇILAN PANKART DİKKAT ÇEKTİ
Trabzonspor tribünlerinden açılan, "İlahi adalette zaman aşımı yoktur. O bir gün mutlaka tecelli edecektir." pankartı dikkat çekti.
AVCI KADROYU BOZMADI
Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Mondihome Kayserispor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın 11'i ile sahaya çıktı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Mondihome Kayserispor maçını kazanan kadroya bozmadı. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen'in yanı sıra Trezeguet de maç kadrosunda yer almadı. Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Trezeguet'in sabah teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme yaptığı ve bu görüşmede oyuncunun riske edilmeme kararı çıktığı belirtildi.
MEHMET ALİ YILMAZ İÇİN SAYGI DURUŞU
Karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzonspor'un Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için saygı duruşunda bulunuldu.
Her iki takım futbolcuları da siyah bant takarken skorbordda da Mehmet Ali Yılmaz'ın Trabzonspor başkanlığı dönemindeki görsellerine yer verildi. Mehmet Ali Yılmaz için pankart asan taraftarlar, "Efsane başkan" ve "Büyük başkan" tezahüratlarında bulundu.
E-SPOR TAKIMINA PLAKET
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor'un E-spor Takımı'na plaket verdi.
Plaket törenine E-spor Takımı kaptanı Mert Altıntop, ikinci oyuncusu Arda Elbir ve E-spor Menajeri İbrahim Bahar katıldı.
Başkan Doğan, gösterdiği üstün performansı ve kazandığı başarılarından dolayı E-spor takımını kutladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
1. dakikada Emre Mor'un ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
15. dakikada Trabzonspor ilk etkili atağında golü buldu. Fountas'ın soldan uzun pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Visca, rakibinden sıyrılarak yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
21. dakikada Mendes'in uzak mesafeden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına doğru gelen topu yatarak çeldi.
22. dakikada konuk takım eşitliği sağladı. Rohden'in pasında ceza alanı içinde Mendes, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1
33. dakikada Ceccherini'nin uzak mesafeden sert ve düzgün vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.
35. dakikada Bardhi'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Sirigu yatarak topu kontrol etti.
41. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Mendy'in ceza alanı içine pasında Denswil, gelişine bir vuruşla topu kaleci Sirigu'nun solundan filelerle buluşturdu: 2-1
45. dakikada Enis Destan, topsuz alanda Ceccherini'ye yaptığı faul sonrası önce sarı kart gördü. VAR ile pozisyonu izleyen Ali Şansalan, sarı kartı iptal ederek Enis Destan'a kırmızı kart gösterdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
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