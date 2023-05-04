Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı Başakşehir 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 90+5. dakikada Figueiredo'dan geldi.



BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI! 2 KIRMIZI ÇIKTI



Ev sahibi ekipte Ahmed Touba, 42. dakikada Milson'a yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Ayrıca, Başakşehir'de yardımcı antrenör Selçuk Şahin itirazları sebebiyle kırmızı kart gördü.



Başakşehir'in Daniel Aleksic ile 2. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Eşleşmenin rövanşı 24 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.



OYUNA DEVAM EDEMEDİ



Ev sahibi ekipte Patryk Szysz, 80. dakikada sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti.



İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK



Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Medipol Başakşehir'de ligde Bitexen Giresunspor ile yapılan maça göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu; Şener Özbayraklı, Edgar Ie, Deniz Türüç ve Patryk Szysz'nin yerine Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Lucas Biglia ve Adnan Januzaj'ı Ankaragücü karşısında sahaya sürdü.



Medipol Başakşehir sahaya Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Caner Erkin, Lucas Biglia, Berkay Özcan, Danijel Aleksic, Adnan Januzaj, Serdar Gürler ve Joao Figueiredo ilk 11'iyle çıktı.



Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Philippe Keny, Patryk Szysz, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Edgar Ie, Lucas Lima ve Stefano Okaka yer aldı.



Medipol Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in 26. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasından bu yana takımdan ayrı kalan İtalyan forvet Stefano Okaka, 46 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.



Sakatlığı bulunan Eden Karzev ise takımdaki yerini alamadı.



KUPA HAVAYA KALDIRILDI



19 Yaş Altı Elit A Ligi finalinde Galatasaray'ı penaltılarla yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan Başakşehirli futbolcular, MKE Ankaragücü maçı öncesinde şampiyonluk kupasını saha kenarında havaya kaldırdı.



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın elinden kupasını alan oyuncular, şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaştı.



Organizasyonda yılın antrenörü seçilen Engin Çalışır'a ödülünü turuncu-lacivertli kulübün asbaşkanı Mustafa Eröğüt, en iyi kaleci seçilen Deniz Dilmen'e Volkan Babacan ve 19 Yaş Altı Kaptanı Batuhan Çelik'e ödülünü A Takım Kaptanı Mahmut Tekdemir takdim etti.



ANKARAGÜCÜ'NDE 3 EKSİK



MKE Ankaragücü'nde 3 oyuncu hastalık ve sakatlık sebebiyle Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı.



Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Gökhan Töre üst solunum yolu hastalığı, Uros Radakovic ve Hasan Ali Kaldırım ise sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşılaşması maç kadrosunda yer almamaktadır." ifadeleri yer aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



30. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Caner Erkin'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo bekletmeden topuk pasıyla meşin yuvarlağı Aleksic'in önüne gönderdi. Aleksic'in gelişine sert şutunda, kaleci Bahadır soluna uzanıp topu kontrol etti.



31. dakikada gelişen Başakşehir atağında Caner Erkin, ters kanattaki Januzaj'a pasını gönderdi. Topu kontrol edip açısını düzelten Januzaj, ceza sahasına girmeden sert vurdu ama meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





77. dakikada Medipol Başakşehir sol kanattan serbest vuruş kazandı. Caner Erkin'in ön direğe gönderdiği topa Mahmut Tekdemir kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



Aynı dakikada Ankaragücü gole yaklaştı. Savunmadan Mujakic'in savunma arkasına attığı uzun topa Sowe hareketlendi, kaleci Muhammed kalesini zamanında terk edip Sowe'un hemen önünde topu ayağıyla uzaklaştırdı.



83. dakikada Başakşehir etkili geldi. Ankaragücü'nün kullandığı kornerde ceza sahasına açılan topu kapan Figueiredo, Ankaragücü ceza sahası önüne kadar yaklaştı. Açısını düzelten Figueiredo'nun sert şutunda kaleci Bahadır soluna uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi.



90+5. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan ve ceza sahasına hareketlenen Deniz Türüç'ün yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun gelişine vuruşunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0



Mücadele Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Zorbay Küçük, Ceyhun Sesigüzel, Furkan Ürün



Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Caner Erkin, Biglia, Berkay Özcan (Dk. 66 Szysz (Dk. 82 Deniz Türüç)), Aleksic (Dk. 45+3 Edgar Ie), Januzaj (Dk. 66 Mahmut Tekdemir), Serdar Gürler (Dk. 83 Lima), Figueiredo



MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Malcuit, Atakan Çankaya, Mujakic, Dokanovic (DK. 71 Taylan Antalyalı), Pedrinho (Dk. 46 Diack), Kitsiou, Hanousek, Emre Kılınç (Dk. 72 Oko), Milson (Dk. 46 Chatzigiovanis), Sowe



Gol: Dk. 90+5 Figueiredo (Medipol Başakşehir)



Kırmızı kart: Dk. 43 Ahmed Touba (Medipol Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 4 Aleksic, Dk. 57 Biglia, Dk. 72 Caner Erkin, Dk. 78 Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir), Dk. 90+7 Malcuit (MKE Ankaragücü)









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