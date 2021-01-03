1. Lig'de 8 gollü maç; İstanbulspor fırtına estirdi

TFF 1. Lig'in 17. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Ankaraspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 5-3 kazandı.



Maçta İstanbulspor'un golleri 15. ve 53. dakikalarda İbrahim Yılmaz, 17. dakikada Levent Ayçiçek, 46. dakikada Uygar Mert Zeybek ve 72. dakikade Onur Ergun'un penaltısından geldi.



Ankaraspor'un golleri ise 24. dakikada Erdem Çetinkaya, 43. dakikada Eric Mbu ve 88. dakikada Etame'den geldi.



Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, puanını 31'e yükseltti ve maç eksiğiyle zirvenin 4 puan gerisine geldi. Ankaraspor ise 9 puanla küme düşme hattında 17. sırada kaldı.



İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 18. haftasında Balıkesirspor'la karşılaşacak. Ankaraspor ise aynı haftada sahasında Adanaspor'u konuk edecek.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu



Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Abdullah Uğur Sarı



İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Wellington, Etoga, Ali Yaşar (Dk. 84 Ali Dere), Onur Ergün, Levent Ayçiçek, Uygar Mert Zeybek (Dk. 63 Eslem Öztürk), Rroca, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 46 Abazaj (Dk. 76 Tayyip Ebrar Cumur), İbrahim Yılmaz (Dk. 75 Diouf)



Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Levent Gülen, Fatih Kızılkaya, Mahmut Akan, Stanojevic, Halil İbrahim Esen (Dk. 83 Doğukan Efe), Ayuk, Barış Zeren (Dk. 56 Muzaffer Doğan), Erdem Çetinkaya (Dk. 70 Mbilla), Umar (Dk. 70 Bulbwa)



Goller: Dk. 15, 46 ve 53 İbrahim Yılmaz, Dk. 17 Levent Ayçiçek, Dk. 72 Onur Ergün (Penaltıdan) (İstanbulspor), Dk. 24 Erdem Çetinkaya, Dk. 43 Ayuk, Dk. 88 Mbilla (Ankaraspor)



Sarı kartlar: Dk. 37 Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor), Dk. 78 Halil İbrahim Esen, Dk. 90+2 Stanojevic (Ankaraspor)



