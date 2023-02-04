1. Lig'de ilginç olay; Yanlışlıkla gol attı

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında oynanan Boluspor-Pendikspor maçında ilginç olaylar yaşandı.
Karşılaşmanın 41. dakikasında sakatlık nedeniyle oyun durdu ve ardından taç atışıyla oyun başladı. Bolusporlu Ngandu, orta sahadan topu rakibe atmak isterken ağlara gönderdi. Ngandu, Pendiksporlu kaleci tutmadı diyerek özür diledi.
Bunun üzerine 42. dakikada Bolusporlu oyuncular, Pendiksporlu Hasan Kılıç'ın santradan giderek Boluspor'a gol atmasına izin verdiler.
Karşılaşmanın 41. dakikasında sakatlık nedeniyle oyun durdu ve ardından taç atışıyla oyun başladı. Bolusporlu Ngandu, orta sahadan topu rakibe atmak isterken ağlara gönderdi. Ngandu, Pendiksporlu kaleci tutmadı diyerek özür diledi.
Bunun üzerine 42. dakikada Bolusporlu oyuncular, Pendiksporlu Hasan Kılıç'ın santradan giderek Boluspor'a gol atmasına izin verdiler.
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