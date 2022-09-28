1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Eylül 2022 17:19
Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

1 Ekim Cumartesi:

13.30 Pendikspor-Göztepe: Burak Pakkan

16.00 Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor: Can Cengiz

19.00 Altay-Eyüpspor: Turgut Doman

19.00 Çaykur Rizespor-Bodrumspor: Alper Akarsu

2 Ekim Pazar:

13.30 Manisa FK-Adanaspor: Mehmet Türkmen

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: Yiğit Arslan

16.00 Boluspor-Tuzlaspor: Emre Kargın

19.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü: Murat Erdoğan

3 Ekim Pazartesi:

20.00 Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor: Direnç Tonusluoğlu

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ