1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
1 Ekim Cumartesi:
13.30 Pendikspor-Göztepe: Burak Pakkan
16.00 Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor: Can Cengiz
19.00 Altay-Eyüpspor: Turgut Doman
19.00 Çaykur Rizespor-Bodrumspor: Alper Akarsu
2 Ekim Pazar:
13.30 Manisa FK-Adanaspor: Mehmet Türkmen
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: Yiğit Arslan
16.00 Boluspor-Tuzlaspor: Emre Kargın
19.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü: Murat Erdoğan
3 Ekim Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor: Direnç Tonusluoğlu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
1 Ekim Cumartesi:
13.30 Pendikspor-Göztepe: Burak Pakkan
16.00 Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor: Can Cengiz
19.00 Altay-Eyüpspor: Turgut Doman
19.00 Çaykur Rizespor-Bodrumspor: Alper Akarsu
2 Ekim Pazar:
13.30 Manisa FK-Adanaspor: Mehmet Türkmen
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: Yiğit Arslan
16.00 Boluspor-Tuzlaspor: Emre Kargın
19.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü: Murat Erdoğan
3 Ekim Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor: Direnç Tonusluoğlu
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