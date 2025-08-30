1. Lig'de 5 haftalık maç programı belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 5, 6, 7, 8 ve 9. hafta müsabakalarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde gelecek 5 haftanın programı şöyle:
- 5. HAFTA
12 Eylül Cuma:
17.00 Esenler Erokspor-Atakaş Hatayspor (Esenler Erokspor)
20.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor (Bodrum İlçe)
13 Eylül Cumartesi:
16.00 Boluspor-Manisa FK (Stat belli değil)
16.00 İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor (Necmi Kadıoğlu)
19.00 Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyer (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Arca Çorum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Çorum Şehir)
14 Eylül Pazar:
16.00 Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Serikspor (Iğdır Şehir)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atko Grup Pendikspor (Diyarbakır)
15 Eylül Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
- 6. HAFTA
19 Eylül Cuma:
17.00 Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Ümraniye Şehir)
17.00 İstanbulspor-Arca Çorum FK (Necmi Kadıoğlu)
20.00 Atakaş Hatayspor-Boluspor (Stat belli değil)
20.00 Serikspor-Bandırmaspor (Stat belli değil)
20 Eylül Cumartesi:
16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK (Aktepe)
16.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Özbelsan Sivasspor (Van Atatürk)
19.00 Manisa FK-Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Adana Demirspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)
21 Eylül Pazar:
16.00 SMS Grup Sarıyer-Atko Grup Pendikspor (Stat belli değil)
19.00 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Sakarya Atatürk)
- 7. HAFTA
23 Eylül Salı:
17.00 Boluspor-Eminevim Ümraniyespor (Stat belli değil)
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor (Iğdır Şehir)
20.00 Arca Çorum FK-Serikspor (Çorum Şehir)
24 Eylül Çarşamba:
14.30 Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor (Esenler Erokspor)
20.00 Sipay Bodrum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Bodrum İlçe)
25 Eylül Perşembe:
17.00 Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-SMS Grup Sarıyer (Diyarbakır)
20.00 Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)
- 8. HAFTA
27 Eylül Cumartesi:
16.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenler Erokspor)
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
28 Eylül Pazar:
16.00 Manisa FK-Sipay Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)
16.00 İstanbulspor-Boluspor (Necmi Kadıoğlu)
19.00 Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor (Stat belli değil)
19.00 Serikspor-Erzurumspor FK (Stat belli değil)
29 Eylül Pazartesi:
14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor (Aktepe)
17.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Amed Sportif Faaliyetler (Van Atatürk)
20.00 Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor (Yeni Sakarya Atatürk)
20.00 Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Adana)
- 9. HAFTA
3 Ekim Cuma:
20.00 Boluspor-Esenler Erokspor (Stat belli değil)
20.00 Arca Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)
4 Ekim Cumartesi:
13.30 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Atko Grup Pendikspor-Adana Demirspor (Pendik)
16.00 Erzurumspor FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Kazım Karabekir)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır)
5 Ekim Pazar:
13.30 SMS Grup Sarıyer-Sakaryaspor (Stat belli değil)
16.00 Özbelsan Sivasspor-Serikspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor (Iğdır Şehir)
19.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Bodrum İlçe)
