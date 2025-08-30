30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
19:00
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
19:00
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
19:00
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
19:00
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
1-053'
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
1-247'
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
0-048'
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
0-352'
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
19:30
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
1-040'
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
0-040'
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-141'
30 Ağustos
Wolves-Everton
1-241'
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
19:30
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
18:00
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
20:00
30 Ağustos
Girona-Sevilla
20:30
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
19:30
30 Ağustos
Parma -Atalanta
19:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
18:00
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
20:00
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
0-011'
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
19:45
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
21:00
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

1. Lig'de 5 haftalık maç programı belli oldu

TFF 1. Lig'in 5, 6, 7, 8 ve 9. hafta karşılaşmalarının programı açıklandı.

30 Ağustos 2025 16:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
1. Lig'de 5 haftalık maç programı belli oldu
Paylaş:

Trendyol 1. Lig'de 5, 6, 7, 8 ve 9. hafta müsabakalarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde gelecek 5 haftanın programı şöyle:

- 5. HAFTA


12 Eylül Cuma:

17.00 Esenler Erokspor-Atakaş Hatayspor (Esenler Erokspor)

20.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor (Bodrum İlçe)

13 Eylül Cumartesi:

16.00 Boluspor-Manisa FK (Stat belli değil)

16.00 İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor (Necmi Kadıoğlu)

19.00 Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyer (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Arca Çorum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Çorum Şehir)

14 Eylül Pazar:

16.00 Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Serikspor (Iğdır Şehir)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atko Grup Pendikspor (Diyarbakır)

15 Eylül Pazartesi:

20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

- 6. HAFTA

19 Eylül Cuma:

17.00 Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Ümraniye Şehir)

17.00 İstanbulspor-Arca Çorum FK (Necmi Kadıoğlu)

20.00 Atakaş Hatayspor-Boluspor (Stat belli değil)

20.00 Serikspor-Bandırmaspor (Stat belli değil)

20 Eylül Cumartesi:

16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK (Aktepe)

16.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Özbelsan Sivasspor (Van Atatürk)

19.00 Manisa FK-Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Adana Demirspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)

21 Eylül Pazar:

16.00 SMS Grup Sarıyer-Atko Grup Pendikspor (Stat belli değil)

19.00 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Sakarya Atatürk)

- 7. HAFTA

23 Eylül Salı:

17.00 Boluspor-Eminevim Ümraniyespor (Stat belli değil)

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor (Iğdır Şehir)

20.00 Arca Çorum FK-Serikspor (Çorum Şehir)

24 Eylül Çarşamba:

14.30 Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor (Esenler Erokspor)

20.00 Sipay Bodrum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Bodrum İlçe)

25 Eylül Perşembe:

17.00 Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-SMS Grup Sarıyer (Diyarbakır)

20.00 Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)

- 8. HAFTA

27 Eylül Cumartesi:

16.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenler Erokspor)

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

28 Eylül Pazar:

16.00 Manisa FK-Sipay Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)

16.00 İstanbulspor-Boluspor (Necmi Kadıoğlu)

19.00 Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor (Stat belli değil)

19.00 Serikspor-Erzurumspor FK (Stat belli değil)

29 Eylül Pazartesi:

14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor (Aktepe)

17.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Amed Sportif Faaliyetler (Van Atatürk)

20.00 Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor (Yeni Sakarya Atatürk)

20.00 Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Adana)

- 9. HAFTA

3 Ekim Cuma:

20.00 Boluspor-Esenler Erokspor (Stat belli değil)

20.00 Arca Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)

4 Ekim Cumartesi:

13.30 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Atko Grup Pendikspor-Adana Demirspor (Pendik)

16.00 Erzurumspor FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Kazım Karabekir)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır)

5 Ekim Pazar:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Sakaryaspor (Stat belli değil)

16.00 Özbelsan Sivasspor-Serikspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor (Iğdır Şehir)

19.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Bodrum İlçe)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
