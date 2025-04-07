1.Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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1.Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu!
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07 Nisan 2025 15:00
Trendyol 1. Lig'de 33. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlenen haftanın hakemleri şöyle:

8 Nisan Salı:

14.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Süleyman Bahadır

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Raşit Yorgancılar

20.00 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler: Atilla Karaoğlan

9 Nisan Çarşamba:

14.00 Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer

17.00 Esenler Erokspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü: Ömer Faruk Turtay

20.00 Geosis Boluspor-Sakaryaspor: Yunus Dursun

10 Nisan Perşembe:

14.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Teksüt Bandırmaspor: Melih Aldemir

17.00 Gençlerbirliği-Central Hospital Ümraniyespor: Fatih Tokail

20.00 Adanaspor-Kocaelispor: Burak Pakkan

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