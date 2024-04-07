Dursun Özbek'ten Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye tepki

Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Temmuz'da Seçimli Genel Kurul'a gitme kararı aldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe, tarihin çok geç olduğunu belirterek, TFF'ye tepki gösterdi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ezeli rakiplerinin bu tepkisi hakkında konuştu.
"Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin seçim zamanına tepki göstermesine ne diyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Dursun Özbek, ezeli rakiplerine tepki gösterdi.
Yarıda kalan Süper Kupa maçının ardından konuşan Dursun Özbek "Herkesin şunu anlaması lazım. Akıl tutulması içinde bunlar var. Erken seçim kararını TFF almış ve açıklamış. 20 gün çok mu önemi seçim kararı için? Federasyonun kararına da saygı duymak lazım. Kulüpler Birliği'nin erken seçim kararına da uydular. Bu tepkilerin altında maksat olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin seçim zamanına tepki göstermesine ne diyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Dursun Özbek, ezeli rakiplerine tepki gösterdi.
Yarıda kalan Süper Kupa maçının ardından konuşan Dursun Özbek "Herkesin şunu anlaması lazım. Akıl tutulması içinde bunlar var. Erken seçim kararını TFF almış ve açıklamış. 20 gün çok mu önemi seçim kararı için? Federasyonun kararına da saygı duymak lazım. Kulüpler Birliği'nin erken seçim kararına da uydular. Bu tepkilerin altında maksat olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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