Zonguldak Kömürspor'dan şut çekilmeyen maç için suç duyurusu!

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 37'nci hafta karşılaşmasında pazar günü oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı 0-0'lık skorla sonuçlandı. Bu sonuca göre Ankaraspor bir üst lig yarışı için oynanacak play-off müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Küme düşme tehlikesi olan Nazilli Belediyespor ise ligde kalmayı garantiledi. Küme düşme hattında bulunan Zonguldak Kömürspor'un ise bu sonuçla birlikte TFF 3'üncü Lig'e düşmesi kesinleşti. Maçın sonucu ve iki takımın birbirine karşı mücadele etmemiş olması sosyal medyada tepkiyle yol açtı. Tartışmalı maçın istatistiklerinde Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor takımlarının 90 dakikalık maç süresi boyunca birbirlerine şut dahi çekmemesi nedeniyle Zonguldak Kömürspor Kulübü Başkanı Hakan Hürfikir, Zonguldak Adliyesi'ne giderek Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.



Konuyla ilgili açıklama yapan Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfikir, maçın, karşılaşan iki takımın dışında Zonguldak Kömürspor'u da ilgilendirdiğini belirterek, "Bizim son maçta galip gelme durumumuz ve Nazilli'nin Ankara maçındaki puan kaybıyla beraber kümede kalacaktık. Hafta başından beri kulağımıza gelen duyumlar, bu maçın berabere biteceği yönündeydi. TFF'nin sosyal medya kanalında canlı yayınlanan bir maçtı. Maçın görüntüleriyle beraber, futbolcuların iki kaleye atak yapmadığı, ceza sahası içine girmeden maçın bitirildiği, atılan 2 kornerin direkt tehlike oluşturmayacak bir korner olduğunu gördük" dedi.



"SEN NE YAPIYORSUN' GİBİ SÖYLEMLER VAR"



Karşılaşmada şüphe uyandıran anlar yaşandığını ifade eden Hürfikir, "Hatta enteresan olacak ki Nazilli Belediyespor'da sonradan oyuna giren 'Tibet' adlı genç bir oyuncu, gol teşebbüsüne giderken Ankarasporlu oyuncular tarafından durduruldu, pozisyon icabı. Sonra çocuğun üzerine giderek, 'Sen ne yapıyorsun' gibi söylemleri var. Bunun sesi gelmiyor ama dudak okunabilir yani. Maçın skoruna etki edilmiştir, biz bu durumda küme düştük. Bu futbolda olağan şeyler diyoruz ama burada çok bariz, çok açık, alenen yapılan bir şey var. Asla iki takım arasında para alışverişi gibi bir şey söylemiyorum. Kimseyi töhmet altında bırakmayalım. Gerekli işlemlerimizi başlattık. TFF ile görüşüp başvurumuzu yaptık. Kendileri de maçın etik kurula sevk edildiğini söylediler. Bekleyip göreceğiz" diye konuştu.



"TÜRK FUTBOLU İÇİN BİR DEVRİM OLUR"



Verilecek kararın Türk futbolu için devrim olmasını temenni eden Hürfikir, "İnşallah Türk futbolu için bir devrim olur, buradan çıkacak bir karar. Çünkü hiç böyle bir karar bugüne kadar çıkmamış diye düşünüyorum. İnşallah bir devrim olur. Bundan sonra da alt ligler için bir milat olur. Yani maç incelendikten sonra, artık puan silme, küme düşürme mi olur tam bilemiyorum. TFF'nin vereceği bir karar. Belki de hiçbir şey çıkmayacak. Bu sadece bir iddia, biz bu iddiada bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.



"MAÇ CANLI YAYINLANMASA KİMSENİN HABERİ OLMAYACAKTI"



İki takım arasında birbirinin işine yarayacak skoru elde etme durumunun futbolda zaman zaman olabildiğini belirten Hürfikir, şunları söyledi:



"Böyle şeyler olabilir. Bunu, göz göre göre mi diyelim, nasıl diyelim. Biz zaten bundan rahatsızız. Bu maç canlı yayınlanmasa kimsenin haberi olmayacaktı. İki takım da birbiriyle puanları paylaştı deyip geçecektik. İki takımın birbirini yenecek gücü var. Berabere de bitebilir. Sadece çok alenen yapıldığı için Türk kamuoyu durumdan rahatsız. Talebimiz maçın savcılık ve TFF tarafından incelenmesi ve çıkacak kararı da bekleyeceğiz."





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