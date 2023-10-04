Ziraat Bankkart ile Halkbank, büyük kupa için karşı karşıya

2023 Erkekler AXA Sigorta Voleybol Şampiyonlar Kupası, Ankara'da oynanacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart ile Halkbank, büyük kupa için karşı karşıya
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04 Ekim 2023 13:52
 Ziraat Bankkart ile Halkbank voleybol takımları arasındaki 2023 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçına, Ankara ev sahipliği yapacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022-23 sezonunda Efeler Ligi'ni şampiyon tamamlayan Ziraat Bankkart ile Kupa Voley'i kazanan Halkbank, 1 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Kupası için karşılaşacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 18.00'de başlayacak.

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