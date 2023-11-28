Ziraat Bankkart, Grupa Azoty'i ağırlayacak

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba günü Grupa Azoty'yi ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Ziraat Bankkart, Grupa Azoty'i ağırlayacak
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28 Kasım 2023 13:47
Son güncelleme 28 Kasım 2023 14:02
Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın Polonya'nın Grupa Azoty takımını konuk edecek.

Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Başkent temsilcisi, organizasyonun ilk mücadelesinde deplasmanda Belçika temsilcisi Knack'ı 3-1 yenerken, Grupa Azoty ise sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos'a aynı skorla üstünlük sağlamıştı.

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