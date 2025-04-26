Ziraat Bankkart, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.
Başkent temsilcisi bu galibiyetle seride durumu 2-0 yaptı.
Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin üçüncü maçı, 29 Nisan Salı günü TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim
Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Patry, Zaytsev, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Atanasov (Hasan Yeşilbudak, Muzaffer Yönet, Cardoso, Oğuzhan Karasu, Caner Ergül)
Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Stern, Faik Samet Güneş)
Setler: 23-25, 15-25, 25-23, 25-27
Süre: 131 dakika (31, 24, 34, 42)
Ziraat Bankkart, final serisinde 2-0 öne geçti!
Ziraat Bankkart, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.
Ziraat Bankkart, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.
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