Ziraat Bankkart, final serisinde 2-0 öne geçti!

Ziraat Bankkart, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart, final serisinde 2-0 öne geçti!
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26 Nisan 2025 22:12

Ziraat Bankkart, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

Başkent temsilcisi bu galibiyetle seride durumu 2-0 yaptı. 

Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin üçüncü maçı, 29 Nisan Salı günü TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim

Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Patry, Zaytsev, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Atanasov (Hasan Yeşilbudak, Muzaffer Yönet, Cardoso, Oğuzhan Karasu, Caner Ergül)

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Stern, Faik Samet Güneş) 

Setler: 23-25, 15-25, 25-23, 25-27 

Süre: 131 dakika (31, 24, 34, 42)

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