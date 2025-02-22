Ziraat Bankkart deplasmanda hata yapmadı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasındaki Ankara derbisinde Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ziraat Bankkart deplasmanda hata yapmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2025 23:58

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasındaki Ankara derbisinde Ziraat Bankkart, Spor Toto'ya konuk oldu.

TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ziraat Bankkart 3-1 kazandı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart 

Hakemler: Burhan İlhan, Yıldıray Turan

Spor Toto: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Muagututia, Mustafa Koç, Edgar, Hidalgo (Ümit Demir, Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç, Gökhan Gökgöz, Ömer Furkan Dur, Muhammed Kaya)

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Anderson, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Clevenot (Berkay Bayraktar)

Setler: 24-26, 27-25, 23-25, 20-25

Süre: 134 dakika




*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery