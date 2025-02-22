Ziraat Bankkart deplasmanda hata yapmadı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasındaki Ankara derbisinde Ziraat Bankkart, Spor Toto'ya konuk oldu.
TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ziraat Bankkart 3-1 kazandı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Yıldıray Turan
Spor Toto: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Muagututia, Mustafa Koç, Edgar, Hidalgo (Ümit Demir, Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç, Gökhan Gökgöz, Ömer Furkan Dur, Muhammed Kaya)
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Anderson, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Clevenot (Berkay Bayraktar)
Setler: 24-26, 27-25, 23-25, 20-25
Süre: 134 dakika
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