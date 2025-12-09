Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Tours'u ağırlayacak

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında 10 Aralık Çarşamba günü sahasında Fransız kulübü Tours ile karşılaşacak.
Geçen sezonun CEV Kupası ve Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, organizasyonun 2025-26 sezonundaki ilk karşılaşmasını, Fransa liginin son şampiyonu Tours'a karşı oynayacak.
Başkentteki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
