09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
18:30
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
20:45
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Tours'u ağırlayacak

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Fransız kulübü Tours ile karşılaşacak.

calendar 09 Aralık 2025 13:48 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 13:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında 10 Aralık Çarşamba günü sahasında Fransız kulübü Tours ile karşılaşacak.

Geçen sezonun CEV Kupası ve Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, organizasyonun 2025-26 sezonundaki ilk karşılaşmasını, Fransa liginin son şampiyonu Tours'a karşı oynayacak.

Başkentteki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
