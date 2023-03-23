Zion, 2 hafta sonra yeniden değerlendirilecek

New Orleans Pelicans, yıldız oyuncusu Zion Williamson'ın sakatlık durumunun iki hafta içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Zion, 2 hafta sonra yeniden değerlendirilecek
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23 Mart 2023 12:57
New Orleans Pelicans, yıldız oyuncusu Zion Williamson'ın sakatlık durumunun iki hafta içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

Pelicans, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle Ocak ayının başından beri forma giyemeyen Zion'ın sağlık durumu hakkında bir güncelleme yayınladı:

"Sağ hamstring gerginliği yeniden değerlendirildikten sonra, Zion Williamson'ın saha faaliyetlerine geri dönmesi onaylandı. İki hafta sonra yeniden değerlendirilecek."

Williamson bu sezon maç başına 33 dakikada 26 sayı, 7 ribaund ve 4,6 asist ortalamaları yakalıyor ve New Orleans ekibi şu anda Batı Konferansı'nda 12. sırada yer alıyor.

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