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Zinedine Zidane'nın tek hedefi Fransa Milli Takımı

Fransa Milli Takımının teknik direktörlük görevini bekleyen Zinedine Zidane, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetti.

calendar 31 Mayıs 2025 22:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Zinedine Zidane'nın tek hedefi Fransa Milli Takımı
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Fransa Milli Takımı'nın eski kaptanı Zinedine Zidane, Suudi Arabistan'dan gelen 100 milyon euroluk teklifi reddetti.

Fransız basını L'Equipe'in haberine göre Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'nın başına geçmek istiyor.

Zinedine Zidane, sponsorlarından tarafından düzenlenen bir etkinlik sırasında yaptığı bazı açıklamalarla gündeme geldi.

Basının davetli olmadığı bu organizasyonda konuşan Zidane, şunları söyledi:

"Fransa Milli Takımı'nda kendimi teknik direktör olarak görüyorum; orada oyuncu olarak 12 yıl, 13 yıl, belki de 14 yılımı geçirdim. Elbette bu bir hayal, sabırsızlıkla bekliyorum."



1998 Dünya Kupası şampiyonu Zidane bu sözleriyle, 2026 Dünya Kupası'nın ardından görevi bırakacağını açıklayan teknik direktör Didier Deschamps'ın yerine geçmeye aday olduğunu açıkça ortaya koymuş oldu.

Fransız teknik adam, son olarak Real Madrid'de görev aldı.

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