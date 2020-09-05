Zidane 4 oyuncuyu gözden çıkardı

Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, kadroda ciddi değişimler hedefliyor. Fransız teknik adam, 2020/2021 sezonu için 4 ismi kadroda düşünmüyor.



Brahim Diaz'ı Milan'a kiralayan Eflatun-Beyazlılar, James Rodriguez'i de önümüzdeki günlerde Everton'a kiralayacak.



4 İSİMDEN 100 MİLYON AVRO



İspanyol AS gazetesinin haberine göre; Gareth Bale, Sergio Reguilon, Mariano Diaz ve Borja Mayoral gözden çıkarılan isimler oldu. Real Madrid, bu futbolculardan toplam 100 milyon avro civarında bonservis geliri bekliyor.



Reguilon'un adı Manchester United'la anılırken, Mayoral'in de Valencia'ya transferi gündeme geldi.



BALE SERBEST KALABİLİR



Diğer taraftan takımdaki geleceği en merak edilen isimlerden olan Bale'nin menajeri, gelecek günlerde Real Madrid Başkanı Florentino Perez'le bir toplantı yapacak.



Sözleşmesinde iki yıl daha bulunan oyuncunun serbest bırakılarak, transferine izin verilmesi gündeme gelebilir.



