Zeyyat Kafkas: ''Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'u krizden çıkardı''

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, dünü ve bugünü değerlendirdi.
Başkan Ertuğrul Doğan'dan övgüyle bahseden Kafkas ''Kongre sonrası 3-4 aylık dönemde ödenen meblağ 35 milyon avro. 15 milyonu sponsor ve reklam geliri. Geri kalanı ise başkan ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Eğer seçildiğimiz hafta başkanın desteği ile 12 milyon avro ödenmeseydi facia olurdu. Serbest kalan oyuncular, UEFA'dan alınacak cezalar, Avrupa'dan men, transfer yasağı gibi'' diye konuştu.
YILDIZLARLA OLMAYABİLİR
Kulübün dergisine konuşan Kafkas, Geçen sezon kadro planlamasında hata yaptıklarını ve bundan çok büyük dersler aldıklarını belirterek başarı için bazen radikal kararlar almanın önemli olduğuna vurgu yaptı. Kafkas, ''İstediğiniz kadar iyi kadro oluşturun, takımı yıldızlarla doldurun, başarılı olacağınızın bir garantisi yoktur. Biz 2018'de en iyi oyuncularımızı satarak tıkanmanın önüne açtık ve ardından şampiyonluk ve dört kupa kazandık'' ifadesini kullandı.
Başkan Ertuğrul Doğan'dan övgüyle bahseden Kafkas ''Kongre sonrası 3-4 aylık dönemde ödenen meblağ 35 milyon avro. 15 milyonu sponsor ve reklam geliri. Geri kalanı ise başkan ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Eğer seçildiğimiz hafta başkanın desteği ile 12 milyon avro ödenmeseydi facia olurdu. Serbest kalan oyuncular, UEFA'dan alınacak cezalar, Avrupa'dan men, transfer yasağı gibi'' diye konuştu.
YILDIZLARLA OLMAYABİLİR
Kulübün dergisine konuşan Kafkas, Geçen sezon kadro planlamasında hata yaptıklarını ve bundan çok büyük dersler aldıklarını belirterek başarı için bazen radikal kararlar almanın önemli olduğuna vurgu yaptı. Kafkas, ''İstediğiniz kadar iyi kadro oluşturun, takımı yıldızlarla doldurun, başarılı olacağınızın bir garantisi yoktur. Biz 2018'de en iyi oyuncularımızı satarak tıkanmanın önüne açtık ve ardından şampiyonluk ve dört kupa kazandık'' ifadesini kullandı.