Zerenspor, Vakıfbank'ı deplasmanda yendi

Vodafone Sultanlar Ligi 17. haftasında, Ankara Zeren Spor deplasmanda Vakıfbank'ı 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Zerenspor, Vakıfbank'ı deplasmanda yendi
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18 Ocak 2025 16:45
Vodafone Sultanlar Ligi 17. haftasında, Ankara Zeren Spor deplasmanda Vakıfbank'ı 3-2 yendi.

Vakıfbank bu sonuçla Sultanlar Ligi'nde 3. yenilgisini aldı.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Oğuzhan Ünal

Vakıfbank: Derya Cebecioğlu, Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç(L), Bosetti, Frantti, Sıla Çalışkan, Aylin Acar, Deniz Uyanık)

Zeren Spor: Hilal Kocakara, Uzelac, Fatma Beyaz, Fabris, İdil Başcan, Kochurina (Ceren Önal(L), Gülçin Doğan, Kübra Akman, Şeyma Ercan, Malinov, Ceren Bilen)

Setler: 25-21, 23-25, 25-18, 18-25, 13-15

Süre: 137 dakika (27, 32, 29, 30,19)

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