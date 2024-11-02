Zeren Spor, evinde set vermeden galip

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Zerenspor, sahasında Sarıyer Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Salonunda oynanan mücadelede Zeren Spor, sahasından 3-0 galip ayrıldı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İlknur Çakar, Yıldıray Turan
Zerenspor: Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Ercan Küçükaslan (Ceren Önal, Gülçin Doğan, Hilal Kocakara, Fabris, Kochurina, İdil Naz Başcan)
Sarıyer Belediyespor: Ceyda Aktaş, Fatmanur Yılmaz, Taubner, Krotkova, Strunjak, İrem Çor (Buse Melis Cılkız, Ezgi Akyaldız, Arzum Tezcan)
Setler: 25-13, 25-14, 25-19
Süre: 68 dakika (20, 24, 24)
TVF Ziraat Bankkart Salonunda oynanan mücadelede Zeren Spor, sahasından 3-0 galip ayrıldı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İlknur Çakar, Yıldıray Turan
Zerenspor: Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Ercan Küçükaslan (Ceren Önal, Gülçin Doğan, Hilal Kocakara, Fabris, Kochurina, İdil Naz Başcan)
Sarıyer Belediyespor: Ceyda Aktaş, Fatmanur Yılmaz, Taubner, Krotkova, Strunjak, İrem Çor (Buse Melis Cılkız, Ezgi Akyaldız, Arzum Tezcan)
Setler: 25-13, 25-14, 25-19
Süre: 68 dakika (20, 24, 24)