Zeren Spor, evinde set vermeden galip

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Zerenspor, konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Zeren Spor, evinde set vermeden galip
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02 Kasım 2024 17:02
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Zerenspor, sahasında Sarıyer Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Salonunda oynanan mücadelede Zeren Spor, sahasından 3-0 galip ayrıldı.
 Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İlknur Çakar, Yıldıray Turan

Zerenspor: Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Ercan Küçükaslan (Ceren Önal, Gülçin Doğan, Hilal Kocakara, Fabris, Kochurina, İdil Naz Başcan)

Sarıyer Belediyespor: Ceyda Aktaş, Fatmanur Yılmaz, Taubner, Krotkova, Strunjak, İrem Çor (Buse Melis Cılkız, Ezgi Akyaldız, Arzum Tezcan)

Setler: 25-13, 25-14, 25-19

Süre: 68 dakika (20, 24, 24)

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