Zeljko Obradovic: 'Jabari Parker çok istekli ama fiziksel olarak hazır değil'

Partizan koçu Zeljko Obradovic, Partizan'ın yeni transferi Jabari Parker'ın Belgrad'a geliş sürecini ve takım içindeki rolünü değerlendirdi.
Partizan'ın başantrenörü Zeljko Obradovic, yeni transfer Jabari Parker'ın durumu hakkında Part+'a açıklamalarda bulundu. NBA Draftı'nda 2. sıradan seçilmiş olan Parker, 21. yüzyılda Sırbistan basketboluna gelen en büyük isimlerden biri olarak görülüyor.
Obradovic, Parker'ın transferini geçmişteki Dante Exum örneğiyle kıyasladı. Birkaç sezon önce Belgrad'a fazla kilolarıyla gelen Exum, Partizan'da kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirmiş ve ardından yeniden NBA'in yolunu tutmuştu.
"Jabari Parker'ın büyük bir arzusu var. Diğer oyunculardan da aşağı kalır yanı yok. Kendisiyle konuştuğumda hedeflerin en üst seviyede olduğunu söyledim. Onu buraya getirmek istememizin nedeni de buydu. Şimdi tam da bunu gösteriyor." ifadelerini kullanan Obradovic, oyuncusunun sahadaki karakterine de dikkat çekti.
"Parker, sayı konusunda aç bir oyuncu. Hücumu zorlayan bir karakteri var. Evet, biraz problemli geldi, tam hazır değil ama bu normal. Hazırlık döneminde üzerinde çalışacağız." dedi.
