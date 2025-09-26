26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Zeljko Obradovic: "Jabari Parker çok istekli ama fiziksel olarak hazır değil"

Partizan koçu Zeljko Obradovic, Partizan'ın yeni transferi Jabari Parker'ın Belgrad'a geliş sürecini ve takım içindeki rolünü değerlendirdi.

26 Eylül 2025 16:13
Haber: Eurohoops
Zeljko Obradovic: 'Jabari Parker çok istekli ama fiziksel olarak hazır değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Partizan koçu Zeljko Obradovic, Partizan'ın yeni transferi Jabari Parker'ın Belgrad'a geliş sürecini ve takım içindeki rolünü değerlendirdi.

Partizan'ın başantrenörü Zeljko Obradovic, yeni transfer Jabari Parker'ın durumu hakkında Part+'a açıklamalarda bulundu. NBA Draftı'nda 2. sıradan seçilmiş olan Parker, 21. yüzyılda Sırbistan basketboluna gelen en büyük isimlerden biri olarak görülüyor.

Obradovic, Parker'ın transferini geçmişteki Dante Exum örneğiyle kıyasladı. Birkaç sezon önce Belgrad'a fazla kilolarıyla gelen Exum, Partizan'da kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirmiş ve ardından yeniden NBA'in yolunu tutmuştu.


"Jabari Parker'ın büyük bir arzusu var. Diğer oyunculardan da aşağı kalır yanı yok. Kendisiyle konuştuğumda hedeflerin en üst seviyede olduğunu söyledim. Onu buraya getirmek istememizin nedeni de buydu. Şimdi tam da bunu gösteriyor." ifadelerini kullanan Obradovic, oyuncusunun sahadaki karakterine de dikkat çekti.

"Parker, sayı konusunda aç bir oyuncu. Hücumu zorlayan bir karakteri var. Evet, biraz problemli geldi, tam hazır değil ama bu normal. Hazırlık döneminde üzerinde çalışacağız." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
