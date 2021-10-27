Zeki Çelik'in peşine devler düştü

Lille'de oynayan milli oyuncumuz Zeki Çelik'in transferi için 4 kulübün harekete geçtiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Zeki Çelik'in peşine devler düştü
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27 Ekim 2021 00:36
Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen milli oyuncumuz Mehmet Zeki Çelik'in adı transfer dedikodularında yer almaya devam ediyor.

İtalya basınında yer alan haberlere göre Fiorentina ile birlikte Serie A devi Inter de oyuncunun peşinde düştü.

Lille'de sözleşmesi 2023'te bitecek olan 24 yaşındaki futbolcuyu La Liga'dan Atletico Madrid ile İngiltere'den Tottenham'ın da yakından takip ettiği kaydedildi.

bu yana Lille forması giyen Zeki Çelik, 114 maça çıkarken 5 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.


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