Zeki Çelik, Fransa'da yılın 11'ine seçildi!

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, L'Equipe gazetesi tarafından düzenlenen Ligue 1'de 2020 yılının en iyi 11'inde yer buldu.Zeki Çelik, kadroda PSG harici bir takımda forma giyen üç oyuncudan biri olmayı başardı.Lille'de top koşturan diğer milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz kendi pozisyonunda 5. tercih olurken, Yusuf Yazıcı 6. tercih oldu.