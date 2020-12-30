Zeki Çelik, Fransa'da yılın 11'ine seçildi!

Fransız L'Equipe gazetesi 2020 yılının en iyi ilk 11'ini okuyucularına duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Zeki Çelik, Fransa'da yılın 11'ine seçildi!
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30 Aralık 2020 21:30
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, L'Equipe gazetesi tarafından düzenlenen Ligue 1'de 2020 yılının en iyi 11'inde yer buldu.

Zeki Çelik, kadroda PSG harici bir takımda forma giyen üç oyuncudan biri olmayı başardı.

Lille'de top koşturan diğer milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz kendi pozisyonunda 5. tercih olurken, Yusuf Yazıcı 6. tercih oldu.





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