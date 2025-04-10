Zaynutdinov, Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yarattı

Beşiktaş'a transfer olduğundan bu yana beklentilerin çok uzağında kalan Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlıların en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu.



Ağustos 2023'te 4.5 milyon euro karşılığında CSKA Moskova'dan transfer edilen Kazak futbolcu, sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı ve verim alamayan bir isim haline geldi.



Geçen sezon 37 maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Zaynutdinov, bu sezon sadece 5 maçta ilk 11'de sahaya çıkabildi. Diğer maçlarda ise yalnızca 7 kez sonradan oyuna dahil oldu.



Son maçını 26 Ocak'ta Antalyaspor'a karşı oynayan Kazak futbolcu, Başakşehir karşısında sakatlığı nedeniyle yine sahada olamayacak.



