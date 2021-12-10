Zaragoza'da Kenan Sipahi ile yollar ayrıldı

Casademont Zaragoza Basketbol Takımı, oyun kurucu Kenan Sipahi ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Zaragoza'da Kenan Sipahi ile yollar ayrıldı
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10 Aralık 2021 19:38
İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibi, Türk basketbolcu Kenan Sipahi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyun kurucu Kenan Sipahi ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

TOFAŞ, Pınar Karşıyaka, Beşiktaş, Real Betis ve Fenerbahçe Beko'da oynayan Kenan, sezon başında Casademont Zaragoza'ya transfer olmuştu.

Kenan Sipahi, İspanya liginde forma giydiği 12 maçta 2,8 sayı, 2 ribaunt, 1,6 asist ortalamaları yakaladı.


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