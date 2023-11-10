UEFA Konferans Ligi E Grubu 4. hafta maçında Aston Villa ile AZ Alkmaar karşılaştı. Villa Park'ta oynanan karşılaşmayı Aston Villa 2-1 kazandı.



Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Diego Carlos ve 81. dakikada Ollie Watkins kaydetti. AZ Alkmaar'ın tek golü 52. dakikada Vangelis Pavlidis'ten geldi.



Ev sahibi ekipte Galatasaray'dan kiralık olarak takıma katılan Nicolo Zaniolo, karşılaşmaya 74. dakikada dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte Aston Villa puanını 9 yaparak gruptan çıkma şansını yükseltti. AZ Alkmaar, 3 puanda kalarak bir üst tur şansını mucizelere bıraktı.



Grubun bir sonraki maç haftasında Aston Villa, sahasında Legia Varşova ile karşılaşacak. AZ Alkmaar, sahasında Zrinjski'yi konuk edecek.





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