Zaniolo, Galatasaray'da kendine geldi!

Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a imza atmadan önce sıkıntılı bir süreç geçiriyordu.Genoa maçında taraftan onu ıslıklamıştı. Ardından da kadro dışı kalmıştı. Bournemouth'un 30 milyon euro'luk önerisine rağmen "Oraya gitmem" demesi de kulübü kızdırmıştı. Kadro dışı olmasına rağmen taraftarlardan tehdit mesajları alan 23 yaşındaki yıldızı 'tükenmişlik sendromu' teşhisi konmuştu.Zaniolo bu psikolojiyle sarı-kırmızılı kulübe imza atmıştı. Ancak ilk günden beri büyük bir sevgiyle karşılaştı. Camia onu bağrına basarken, Okan Buruk ve tüm oyuncular Zaniolo'nun etrafında bir sevgi çemberi oluşturdu.Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray kariyeri golle başladı. Sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği ve Pendikspor maçlarında forma giyemeyen İtalyan yıldız, Alanyaspor mücadelesinde 80. dakikada oyuna dahil olmuştu. Maçta kaleciden sıyrılıp güzel bir de gol atmıştı. Bu gol İtalya'da geniş yankı uyandırdı.