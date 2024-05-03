Zalgiris Kaunas'ta hedef Bayern Münih'in yıldızı

Bu sezon EuroLeague'de istediği sıralamayı elde edemeyen ve normal sezonu 14 galibiyet, 20 mağlubiyet ile 14. sırada tamamlayan Zalgiris Kaunas gelecek sezonun çalışmalarına hız verdi.



İLK TRANSFER BAYERN'DEN



BasketNews'de yer alan habere göre Zalgiris Kaunas, Bayern Münih'in sezon başında kadrosuna kattığı ve EuroLeague'de ilk sezonunda iyi bir performans gösteren Sylvain Francisco'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.



Haberin detaylarında görüşmelerin ciddi şekilde ilerlediği ve 26 yaşındaki Fransız oyun kurucu ile 2 yıllık anlaşmanın masada olduğu söylendi.



Zalgiris Kaunas'ın bu transferi tamamlamak için Bayern Münih'e yaklaşık 350 bin dolar buy-out ödemesi de bekleniyor.



33 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Bayern Münih formasıyla 33 maça çıkan Sylvain Francisco bu karşılaşmalarda 10.6 sayı, 1.7 ribaund ve 3.2 asist ortalaması tutturdu.



Ayrıca Sylvain Francisco, bu sezon EuroLeague'de 20 dakikadan az oynayıp 10 sayı üstünde ortalama tutturan 3. oyuncu oldu.



Birinci sırada ise Fenerbahçe Beko forması giyen Johnathan Motley (11.8), ikinci sırada ise Barcelona forması giyen Willy Hernangomez (11.1) yer aldı.





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