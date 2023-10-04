Zaha ve Kerem için ilklerin gecesi

Galatasaray'da Wilfried Zaha ile Kerem Aktürkoğlu, kariyerlerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol sevinci yaşadı.
İngiltere'de uzun yıllar Crystal Palace forması giyen ve dünyanın tanıdığı bir futbolcu haline gelen Fildişi Sahilli yıldız Zaha, buna rağmen kariyerindeki ilk Avrupa kupası müsabakasına Galatasaray'da çıktı.
Sarı-kırmızılı ekiple UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1, grup aşamasında ise 2 mücadelede ter döken Zaha, eski takımlarından Manchester United karşısında fileleri havalandırarak kariyerinin ilk Avrupa kupası golünü kaydetti.
Wilfried Zaha, Süper Lig'deki MKE Ankaragücü maçının ardından Manchester United karşılaşmasında da fileleri havalandırarak üst üste 2 mücadelede gol sevinci yaşamış oldu.
Üç yıl öncesine kadar TFF 3. Lig'de top koşturan Kerem Aktürkoğlu da Galatasaray'a geldikten sonra yakaladığı çıkışı sürdürdü. Takımında kaptanlığa kadar yükselen ve değişmezlerden olan milli futbolcu, yükselen kariyerine bir de UEFA Şampiyonlar Ligi golü ekledi.
2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 8 maça çıkan Kerem, "Kupa 2"de 3 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 6 karşılaşmada 1 gol atan Kerem Aktürkoğlu, grup maçında Manchester United filelerini de sarsarak "Devler Ligi"nde bir ilki yaşadı.
İngiltere'de uzun yıllar Crystal Palace forması giyen ve dünyanın tanıdığı bir futbolcu haline gelen Fildişi Sahilli yıldız Zaha, buna rağmen kariyerindeki ilk Avrupa kupası müsabakasına Galatasaray'da çıktı.
Sarı-kırmızılı ekiple UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1, grup aşamasında ise 2 mücadelede ter döken Zaha, eski takımlarından Manchester United karşısında fileleri havalandırarak kariyerinin ilk Avrupa kupası golünü kaydetti.
Wilfried Zaha, Süper Lig'deki MKE Ankaragücü maçının ardından Manchester United karşılaşmasında da fileleri havalandırarak üst üste 2 mücadelede gol sevinci yaşamış oldu.
Üç yıl öncesine kadar TFF 3. Lig'de top koşturan Kerem Aktürkoğlu da Galatasaray'a geldikten sonra yakaladığı çıkışı sürdürdü. Takımında kaptanlığa kadar yükselen ve değişmezlerden olan milli futbolcu, yükselen kariyerine bir de UEFA Şampiyonlar Ligi golü ekledi.
2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 8 maça çıkan Kerem, "Kupa 2"de 3 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 6 karşılaşmada 1 gol atan Kerem Aktürkoğlu, grup maçında Manchester United filelerini de sarsarak "Devler Ligi"nde bir ilki yaşadı.