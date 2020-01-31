Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a ziyaret

Sezon başında Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan milli oyuncu Yusuf Yazıcı, Trabzonspor antrenmanını ziyaret etti.
Sakatlığı nedeniyle Trabzon'da bulunan Yusuf Yazıcı'nın doğum günü kutlandı.
Lille'de bu sezon 25 maça çıkan ve 1 gol-4 asistlik katkı yapan milli oyuncunun, sakatlığı sebebiyle Mayıs ayı başına kadar forma giymesi beklenmiyor.
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Sakatlığı nedeniyle Trabzon'da bulunan Yusuf Yazıcı'nın doğum günü kutlandı.
Lille'de bu sezon 25 maça çıkan ve 1 gol-4 asistlik katkı yapan milli oyuncunun, sakatlığı sebebiyle Mayıs ayı başına kadar forma giymesi beklenmiyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın