Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a ziyaret

Sezon başında Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan milli oyuncu Yusuf Yazıcı, Trabzonspor antrenmanını ziyaret etti.

Haber; Sporx.com
Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a ziyaret
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31 Ocak 2020 19:12
Sezon başında Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan milli oyuncu Yusuf Yazıcı, Trabzonspor antrenmanını ziyaret etti.

Sakatlığı nedeniyle Trabzon'da bulunan Yusuf Yazıcı'nın doğum günü kutlandı.

Lille'de bu sezon 25 maça çıkan ve 1 gol-4 asistlik katkı yapan milli oyuncunun, sakatlığı sebebiyle Mayıs ayı başına kadar forma giymesi beklenmiyor.

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