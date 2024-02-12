Yusuf Yazıcı menajerini değiştirdi!

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, sözleşmesinin bitimine kısa bir süre kala menajerini değiştirdi. Yazıcı, İsrailli ünlü menajer Pini Zahavi'nin Gol International şirketiyle anlaşma sağladı.

, Fotoğraf; AA
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Yusuf Yazıcı menajerini değiştirdi!
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12 Şubat 2024 12:04
Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de bu sezon formuyla dikkat çeken milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Fransız takımındaki sözleşmesinin bitimine aylar kala menajerini değiştirme kararı verdi.

Yazıcı, İsrailli menajer Pini Zahavi'nin Gol International şirketiyle sözleşme imzaladı.

Ayrıca 27 yaşındaki milli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve Fabrizo Romano'nun haberine göre birçok Avrupa takımı ofansif orta sahayı kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon Lille formasıyla toplamda 30 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 10 gol ve 3 asist katkısında bulundu. Milli futbolcu, son olarak PSG ile oynanan maçta takımının tek golünü atmıştı.

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